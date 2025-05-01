سيف نابليون الشخصي في مزاد علني بباريس بقيمة قد تتجاوز مليون دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 05:32 مساءً - أعلنت دار مزادات "أوتيل دروو" في باريس عن عرض سيف نادر يعود إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت للبيع في مزاد علني يوم 22 مايو المقبل، السيف، الذي أمر نابليون بصنعه عام 1802 للاستخدام الشخصي، ظل بحوزته طوال فترة حكمه، ومن المتوقع أن يتراوح سعره بين 800 ألف و1.1 مليون دولار.

وبعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815، أهدى نابليون السيف إلى حليفه المقرب إيمانويل دي جروشي، والذي عُين لاحقًا آخر رؤساء الإمبراطورية الفرنسية، ومنذ ذلك الحين، بقي السيف ضمن مقتنيات عائلة جروشي، بينما تحتفظ روسيا بنسخة مطابقة له في متحف الإرميتاج في سانت بطرسبرغ.

وتُعد تذكارات نابليون من أكثر المعروضات جذبًا لهواة الجمع في فرنسا، حيث يشهد السوق ازدهارًا ملحوظًا، فقد بيع في يوليو الماضي مسدسان كان ينوي استخدامهما لإنهاء حياته مقابل 1.7 مليون يورو، فيما بيعت إحدى قبعاته الشهيرة ذات الزاويتين بسعر قياسي بلغ 1.9 مليون يورو في نوفمبر 2023.