تكريمات وجوائز في ختام مهرجان جامعة قناة السويس اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 04:34 مساءً - اُختتم اليوم الخميس ١ مايو فاعليات مهرجان المسرح في جامعة قناة السويس، وذلك بمشاركة مجموعة المسارح في الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن هذا المهرجان انطلق منذ عدة أيام، واليوم كان اليوم الختامي لهذه الفاعلية، حصلت كل الجامعات والكليات على جوائز متنوعة، وذلك عن مشاركتهم المختلفة خلال المهرجان.

حضر هذا الحفل الختامي رئيس جامعة قناة السويس، د. ناصر مندور، بالإضافة إلى نائب رئيس الجامعة، مع حضور الفنان أيمن الشوري، ومجموعة من الشخصيات المسئولة.