إلهام شاهين تشكر صندوق تحيا مصر بعد أسبوع الخير لتزويج الفتيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 04:34 مساءً - شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور التي تُعلن من خلالها مشاركة الفنانين في أسبوع الخير.

جدير بالذكر أن أسبوع الخير يستهدف تزويج الفتيات، وتم تزويج ٢٠٠ فتاة.

عبرت إلهام عن فرحتها بهذه المشاركة، وشكرت من خلال صفحتها صندوق تحيا مصر، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان.

احتوت الصور التي شاركتها الفنانة إلهام شاهين مع متابعيها، على مجموعة من الفنانين وهم: تامر حسني، ليلى علوي، هالة سرحان، حمادة هلال، فيفي عبده، وفاء عامر.