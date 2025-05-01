نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات هامة بشأن رضا البحراوي وحمو بيكا بعد الفيديو المسيء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيقاف رضا البحراوي شهر وإحالته لمجلس تأديب وحمو بيكا شهرين بعد نشر الفيديو المسيء

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وذلك بناء على التوصية من السيد المستشار أحمد أسامة محرم القاضي بمجلس الدولة ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين، إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، نظرا لما احتوى الفيديو المتداول والذى تم تحقيقه من عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيئ ويتعارض مع القيم المجتمعية ويخالف كل ماورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.

كما قررت ايقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوى لمدة شهر يبدأ من اليوم 1 من شهر مايو وإحالته لمجلس التأديب نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة ومخالفته لنص المادتين 60 و61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978.

ويأتي ذلك في ضوء ماتم رصده مؤخرا أو اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

وتلتزم نقابة المهن الموسيقية بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وتواصل التقابة دورها في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري.