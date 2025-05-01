نقابة المهن الموسيقية تعلن إيقاف حمو بيكا ورضا البحراوي بسبب مخالفات أخلاقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 مايو 2025 03:35 مساءً - قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مطربي المهرجانات حمو بيكا ورضا البحراوي، بعد مخالفات أخلاقية وألفاظ مسيئة لمؤسسات الدولة.

حيث قررت النقابة إيقاف حمو بيكا لمدة شهرين اعتبارًا من اليوم، على خلفية ما تضمنه مقطع فيديو قديم له، يحتوي على عبارات غير لائقة تجاه مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ظهوره برفقة راقصات في مشهد اعتبرته النقابة مسيئًا للقيم المجتمعية، وجاء هذا القرار بناءً على تقرير لجنة التحقيقات في النقابة، برئاسة المستشار أحمد أسامة محرم.

أما المطرب رضا البحراوي، فقد تقرر إيقافه لمدة شهر، وإحالته إلى مجلس التأديب، بعدما ثبت أنه خالف تعهداته السابقة خلال التحقيق معه، حيث استخدم في إحدى أغانيه شعارات تتعارض مع قيم وآداب المهنة، كما تبيّن أنه انتهك بعض مواد قانون النقابات الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن حمو بيكا كان قد تعرض لانتقادات واسعة بعد انتشار المقطع الذي اعتُبر مسيئًا، بينما كان قد طالب بنفسه بالتحقيق مع رضا البحراوي بعد غنائه للأغنية ذاتها، وبعد إجراء التحقيق مع بيكا، تم اتخاذ قرارات مشابهة بحق البحراوي الذي خضع للتحقيق بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة.

من جانب آخر، أظهر رضا البحراوي تضامنًا مع زميله بيكا قبل دخوله للتحقيق، حيث بعث له برسالة قصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "ربنا يهديك يا بيكا"، وهو ما يعكس استمرار الجدل بينهما في الساحة الفنية.