نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزار الفارس يختنق داخل منزل حورية فرغلي.. وحلقة نارية تكشف المستور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجّر الإعلامي العراقي نزار الفارس مفاجأة من العيار الثقيل خلال لقائه الجديد مع الفنانة حورية فرغلي في برنامج "من قريب" على قناة "عراق الحدث"، بعد خلاف طويل دام لأكثر من عام، حيث ظهرت حورية وهي تستقبله في منزلها، في مشهد يعكس قوة صداقتهما وطيّ صفحة الخلافات السابقة.

شهد اللقاء مواقف صادمة وغريبة، أبرزها شعور نزار الفارس باختناق مفاجئ داخل منزل حورية، حيث قال لها مباشرة: "يبدو أن الجن في منزلك لا يحبونني"، مؤكدًا أنه في لقائه السابق معها ظل لأكثر من خمسة أيام غير قادر على النوم، وكان يشعر بأن هناك من يقف على صدره، وهو ما أثار دهشة حورية والمشاهدين على حد سواء.

خلال الحوار، فتحت حورية قلبها وتحدثت بصراحة نادرة، خاصة فيما يتعلق بالإعلامية بسمة وهبة، التي سألتها ذات مرة إن كانت مشكلة أنفها ناتجة عن تعاطي المخدرات، لترد حورية قائلة: "لا أحد يقيّمني بالمال"، في تعليق واضح على ما قالته بسمة وهبة في لقائها السابق مع نزار الفارس عن أجر ظهور حورية.

أكدت حورية أيضًا: "لو عاد بي الزمن، لما دخلت الوسط الفني أبدًا"، موضحة أن ما مرت به في مشوارها لا يمكن تحمّله، وأنها لا تتمنى تكرار تلك التجربة.

كما شنّت هجومًا لاذعًا على الفنان محمد رمضان، وقالت: "يظهر دائمًا دون ملابس، وكأنه طاهٍ ماهر يصنع تورتة جميلة ثم يضع عليها تراب"، في إشارة منها إلى تصرفاته التي وصفتها بالغريبة وغير المفهومة.

تعرض الحلقة المنتظرة يوم الجمعة القادم على قناة "عراق الحدث"، ومن المتوقع أن تثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صراحتها ومفاجآتها الحادة.