نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنى ونس: طفولتي كانت صعبة.. وتعرضت للتحرش من صاحب والدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة لبني ونس كضيفة مع الاعلامية يمني بداروي خلال برنامج ورقة بيضا المذاع علي قناة النهار، للكشف المزيد من الأسرار عن حياتها الشخصية والتحدث عن نجاحها في دراما رمضان 2025.

عبرت الفنانة لبني ونس عن سعادتها الكبيرة بنجاحها في دراما رمضان ومشاركتها في مسلسل شباب امرأة مع نجلها الفنان يوسف الذي شاركها في العمل الدرامي قائلة، "طول الوقت كنت بذاكر مع يوسف

وعرفنا نفصل بين الحقيقة ووقت التصوير، خاصة أنني في لوكيشن أركز معونفسي فقط ومن الصعب الخروج من مود الشخصية".

تحدثت الفنانة لبني ونس عن علاقتها بوالدتها قائلة،" عمري ماكنت علاقتي بيها كانت كويسة، انا كنت طفلة متمردة، وصعب إقناعها بأي شئ، فقدت طلبت أن أعمل قبل وفاتها، وعنلت كمندوبة مبيعات قي شركة، وكان يوم وفاتها صعب للغاية، وتحسنت علاقتي بيها لدرجة كبيرة قبل وفاتها لأنني أكملت التصوير رغم معرفتي بتعبها من شقيقتي ولكنها توفت قبل أن أصل إليها وهذا جعلني أندم بشدة كنت نايمة في حضنها أثناء غسلها من المغسلة".



من المواقف الصعبة التي تعرضت لها، " تعرضت للتحرش من صاحب والدي، كان بيحضني ويطبطب عليا، ولما كبرت فهمت إنه تحرش، وأصبح ليس لدي ثقة عند أحد، ولم اتحدث مع والدي عند الامر بسبب توتر العلاقة بينا".



تحدثت عن الحجاب وقت اعتزللها الفن قائلة، "الحجاب فرض وصون للمرأة، وأتمني وأحاول طوال الوقت الوصول لربنا لما بتوصلي صح بتفهمي دينك صح بتلاقي نفسك عايزة تنجحي فيه".



وتحدثت عن حفيدها رحيم، " هو نور عين تيتا بحبه جدا وأتمني التوفيق لابنتي أية فهي عانت كثيرا في حياتها ".

عن ظهور محمد رمضان بملابس جريئة في حفله الاخير قال، "مافيش راجل يلبس كدا، وهذا شي غريب عن مجتمعنا لم اتابع الخبر ولكني رفضت المبدأ ".



وعن قرارات التي ندمت عليها قالت، " أني امثل أكثر قرار حصلت عليه وندمت