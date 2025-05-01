نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل ندوة "الذكاء الاصطناعي وصناعة السينما" بالإسكندرية للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎أقيم اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وصناعة السينما" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشر تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة.

‎حيث شارك في الندوة عمروش بدر مخرج ومدير قسم أفلام الـ AI، ودكتور محمد المنوفي خبير البرمجيات، ومحمود أمين فنان بصري ومحرك، وسيف عبد الله مخرج ومصور وصانع أفلام AI وأدار الندوة الكاتبة الصحفية والإعلامية منى حجاب.

‎و ناقشت الندوة العديد من المحاور أبرزها كيف أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا فاعلًا في كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة، للإخراج، وحتى التسويق.

‎وتحدث المشاركون حول أن الـ AI لا يلغي الإبداع، بل يعززه، مؤكدين على ضرورة وجود ضوابط تحمي حقوق المبدعين في عصر الذكاء الاصطناعي.

‎كما شهدت الندوة نقاشا مفتوحا وتفاعليا مع الجمهور حول التحديات والفرص في هذا المجال المتطور.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.