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مصطفى قمر يستعد لإحياء عدة حفلات في كندا خلال شهر مايو

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أحمد جودة - القاهرة - مصطفى قمر يحيي عدة حفلات بكندا في مايو ويطمئن جمهوره على صحته

يستعد النجم مصطفى قمر لإحياء عدة حفلات في كندا يبدأها يوم 10 من شهر مايو المقبل في مدينة كالجري، وذلك بعد تعافيه من عملية الأحبال الصوتية الذي أجراها مؤخرا، كما يحيي أيضا حفل يوم 16 في مدينة برلينتجون بكندا، وحفلتين يوم 16 و18 مايو في ميسيساغا بكندا.

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وأكد قمر أنه مبسوط بالغناء في حفلات كندا التى تحمل عدد من المفاجئات مشيرًا أن تذاكر الحفلات تم نفاذها.

الحالة الصحية لـ مصطفى قمر 

من ناحية أخرى طمأن مصطفى قمر جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرا لعملية في الأحبال الصوتية قائلا الحمد لله في تحسن كبير وأشكر كل من قام بالاتصال بى والاطمئنان عليا، وبدأت أتعافى وخلال أيام قليلة جدا أعود لممارسة نشاطى الغنائي.

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آخر كليبات مصطفى قمر

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر كان أغنية صناعة مصرية من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيرًا عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

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صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.

مريم الجابري

مريم الجابري

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