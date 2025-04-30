نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء التصوير.. كل ما تريد معرفته عن فيلم «اتجاه واحد» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل صناع فيلم «اتجاه واحد» بانتهاء تصوير العمل، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ويعد فيلم «اتجاه واحد» اول بطولة فردية لـ حسني شتا في السينما، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ابطال فيلم «اتجاه واحد»

ويضم الفيلم بطولة حسني شتا، هايدي رفعت، معتز السويفي، تامر فرج، أحمد محارب، عمرو عاكف، لبنى عزت، ناردين عبد السلام، طارق النهري، وهو من تأليف عبد الرحمن فتحي، اخراج حسن حجازي، مدير تصوير مروان القاضي ومينا مرزوق، مهندس ديكور محمد حاتم، منتج فني أحمد عادل، إنتاج ميمو علاء الدين ومحمود أبو شادي.

أحداث فيلم «اتجاه واحد»

وتدور أحداث الفيلم حول رسام يدعي آدم وتربطه علاقة وطيدة مع عائلته، وتتصاعد الأحداث وتنقلب حياته رأسًا علي عقب، وتأخذه في مسار أخر، بعد تعرضه لصدمة كبيرة ويصطدم بأنه لا يواجه سوي نفسه، حيث تدور احداث الفيلم في اطار من السايكو دراما.

آخر أعمال حسني شتا

وكان آخر أعمال الفنان حسني شتا، مشاركته في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل العتاولة 2، بطولة كلا من: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وايضا شارك في مسلسل «جري الوحوش» وسط بطولة عدد من نجوم الفن، إلى جانب مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، ومنة فضالي، ونهاد السباعي، احمد زاهر، وعرضا العمليين بموسم دراما رمضان الماضي 2024.