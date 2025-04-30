تعرف على موعد عرض فيلم بنات الباشا بطولة زينة

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الفنانة زينة خلال الفترة الماضية من تصوير فيلم بنات الباشا الذي تدور احداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

موعد عرض فيلم بنات الباشا بطولة زينة

وقررت الشركة المنتجة لفيلم بنات الباشا ان يطرح العمل السينما خلال شهر سبتمبر المقبل.

ابطال فيلم بنات الباشا

ويضم فيلم بنات الباشا، بطولة زينة، صابرين، سوسن بدر، ناهد السباعي، ومريم الخشت، أحمد مجدي، والعمل مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم بنات الباشا

وتدور قصة فيلم بنات الباشا في إطار اجتماعي تشويقي، وتعمل خلاله زينة وصابرين وناهد السباعي في بيوتي سنتر، وكل منهن تملك قصة خاصة وتمر حياتها بأزمات عديدة، تكشف عنها الأحداث.

مخرج بنات الباشا يعلن انتهاء التصوير

ومن جانبه، سبق، كشف المخرج محمد جمال العدل فى الفترة الماضية عن انتهاء تصوير الفيلم، وكتب عبر فيس بوك: الحمد لله فركش فيلم بنات الباشا، شكرا لكل الأقسام إنتوا شاطرين وفنانين ومحترمين ومبسوط جدًا بالشغل معاكم، جيجي ومني ونادية وياسمين ونهال ونور وفلك، أبطال الفيلم.. هتوحشوني جدًا، يارب الفيلم يعجبكم.

آخر اعمال زينة

وكان اخر اعمال زينة هو مشاركتها في رمضان 2025 بمسلسل العتاولة 2، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.