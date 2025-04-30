نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. أسما إبراهيم تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت المذيعة أسما إبراهيم قلوب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بمجموعة صور من احدث ظهور لها.

احدث ظهور لـ أسما إبراهيم

وظهرت أسما إبراهيم بإطلالة كاجوال مكونه توب أبيض بكتف واحد وبنطلون أسود واسع ونسقت معه حذاء أبيض، كما ارتدت نظارة شمسية.

أسما إبراهيم في كأس دبي العالمي لسباق الخيول

ومن ناحية اخري، كانت أسما إبراهيم قد شاركت مؤخرا في كأس دبي العالمي لسباق الخيول، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأفراد من العائلة الحاكمة في دبي.

برنامج أسما إبراهيم

يذكر أن اسما إبراهيم قدمت خلال شهر رمضان 2025 موسما جديدا من برنامجها "حبر سري" وعرض عبر قناتي "القاهرة والناس" وcbc، واستضافت عددا كبيرا من النجوم منهم حسن الرداد وداليا مصطفى وأكرم حسني وأحمد السقا وغيرهم من النجوم.

وتصدرت حلقات البرنامج طوال شهر رمضان ترندات مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد كبير من الفنانين الذين ظهروا بحلقات البرنامج طوال شهر رمضان من بينهم " أحمد السقا ' محسن جابر ' حسن الرداد ' صابرين ' طارق لطفي ' إياد نصار داليا مصطفي وغيرهم ".

نبذة عن أسما إبراهيم

هي مذيعة مصرية قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، وأجرت العديد من الحوارات والمقابلات مع العديد من الفنانين العرب، وكان من أهم برامجها برنامج حبر سري.