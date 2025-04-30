نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبدالغفور: جربت الفيلر مرتين وعلامات التقدم في العمر بتكون حظوظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة ريهام عبد الغفور علي إنتقادات الجمهور لملامحها وظهور علامات السن عليها، وذلك خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي

ريهام عبد الغفور ترد علي إنتقادات الجمهور

وقالت ريهام: جربت الفيلر مرتين وقعدت في البيت بعدها علشان محدش يشوفني، ومنبسطتش خالص وانهارت نفسيّا لأني حسيت إني مش هعرف أمثل، وأنا راضية عن شكلي ومش بسعي إني أعمل أدوار بنت صغيرة، وعمر الشكل ما كان أولوية في حياتي، وقيمتي كبني آدمه مش في شكلي.

وتابعت ريهام عبد الغفور: مش بتضايق من التعليقات إلا علشان ابني الصغير بيتأذي منها، والحياة اختيارات وأنا اخترت إني ابقى ممثلة وضحيت بشكلي، علامات التقدم في العمر بتكون حظوظ، وفي ناس عندها عشرين سنة وشعرها أبيض، والتجاعيد دي حصلتلي بدري بسبب الجينات ومفيش حاجة أقدر أعملها.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

ومن ناحية اخري، تشارك ريهام عبد الغفور في فيلم برشامة وتجسد شخصية مُعلمة فى إحدى المدارس، والفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقى، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول ظاهرة الغش في المدارس.

اخر اعمال ريهام عبد الغفور

وكان اخر اعمال ريهام عبدالغفور هو مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسل ظلم المصطبة، وشاركها البطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وأحمد عبدالحميد، تأليف أحمد فوزي صالح، إخراج محمد علي، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

يُسلط مسلسل ظلم المصطبة الضوء على العادات والتقاليد الظالمة في الأرياف، وتحديدًا بمحافظة البحيرة حيث تحكم بعض المجتمعات الريفية بأحكام بعيدة عن الشرع والقانون، من ضمنها إجبار الأهالي للفتاة على الزواج من شخص لا ترغب بالزواج منه.