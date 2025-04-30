بعد قضية تلميذ البحيرة.. مسلسل "لام شمسية" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل "لام شمسية" تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي وذلك أثناء إحتلال قضية تلميذ البحيرة الذي تعرض للإعتداء على يد أحد العاملين بالمدرسة التريند، وهذا بسبب التشابه الذي يتواجد بين قصة المسلسل وتلك القضية.

مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينال استحسان الجمهور من جديد

وقد نال مسلسل "لام شمسية" اشادات واسعة من الجمهور مرة أخري وتصدر التريند وأصبح الجميع يشيد به ويشكر جميع صناع العمل على تلك القصة التي ناقشها المسلسل خلال الموسم الرمضاني السابق وأنها سلطت الضوء على قضية هامة وأنه بث في قلوب الجميع الشجاعة أنهم يتحدثون ويخرجون ما بصدورهم إذا تعرضوا للإعتداء من قبل اي شخص.

مسلسل لام شمسية

وتصدر مسلسل "لام شمسية" التريند مرة أخرى في الساعات القليلة الماضية وجعل الجمهور يعلق على المسلسل أنه "أكبر من مجرد عمل درامي" وأيضًا أنه "صوت من لا صوت له".

أبطال مسلسل "لام شمسية"

ومسلسل لام شمسيّة مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.



قصة مسلسل "لام شمسية"

ومسلسل لام شمسية يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويتناول قضية التحرش بالأطفال، وتلعب خلاله أمينة خليل شخصية موظفة في إحدى المدارس الدولية.

عرض عالمي للحلقة الأولى في كولورادو

يستضيف مهرجان SeriesFest عرض الحلقة الأولى من مسلسل "لام شمسية" يوم 4 مايو المقبل، ضمن فعاليات دورته الجديدة.

ويعد المهرجان منصة دولية مرموقة تحتفي بأفضل الإنتاجات التلفزيونية من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل مشاركة "لام شمسية" شهادة جديدة على تميز الدراما العربية وقدرتها على المنافسة عالميًا.



ندوة خاصة مع صناع العمل بعد العرض



يعقب عرض الحلقة الأولى ندوة حوارية مميزة بحضور مؤلفة العمل الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي.

سيتناول اللقاء مناقشة تفاصيل المسلسل، ورصد كواليس صناعته، إضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية التي طرحها العمل، والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور خلال عرضه في رمضان.