فيلم جديد في الأسواق قريبًا أحمد وأحمد ... ما قصته؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 07:30 مساءً - تم الإعلان عن فيلم جديد اسمه أحمد وأحمد، سيكون في جميع دور العرض بالمحافظات قريبًا، وبدأت أسرة الفيلم في إنهاء المشاهد الأخيرة منه ليخرج إلى النور قريبًا.

تدور أحداث قصة الفيلم في كون أحمد فهمي مسافرًا ويعود إلى مصر، ولا يعرف أن يعود للخارج مرة أخرى، بسبب خاله أحمد السقا الذي فقد ذاكرته، بل واكتشافه أن خاله يدير شبكة إجرامية كبيرة، وبالتالي يساعد خاله في معرفة أحداث وتفاصيل لم يتذكرها، يأتي هذا في إطار كوميدي أكشن بين البطلين.

جدير بالذكر أن الفيلم بطولة أحمد فهمي، أحمد السقا، طارق لطفي، چيهان الشماشرجي، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.