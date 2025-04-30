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سعد الصغير يستضيف المطرب مروان سعيد ويغنى لـ جورج وسوف

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  • سعد الصغير يستضيف المطرب مروان سعيد ويغنى لـ جورج وسوف 2/4
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أحمد جودة - القاهرة - المطرب مروان سعيد ضيف برنامج سعد الصغير..اليوم

المطرب مروان سعيد
المطرب مروان سعيد وسعد الصغير

يستضيف المطرب سعد الصغير، اليوم الأربعاء المطرب مروان سعيد، في برنامج سعد مولعها نار، على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء، وقدم مروان خلال الحلقة عدد من اغاني الزمن الجميل واغاني جورج وسوف، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

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وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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