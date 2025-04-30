مفاجآت مدهشة في فيلم هيبتا 2.. المناظرة الأخيرة تأخذ الجمهور في رحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - فريق عمل فيلم "هيبتا 2" المناظرة الأخيرة يواصل تصوير مشاهد العمل بوتيرة سريعة استعدادًا لطرحه قريبًا.

ومن أبرز اللحظات المنتظرة في هذا الجزء، مشهد "المناظرة الأخيرة" الذي يتم تصويره حاليًا داخل "الجامعة الأمريكية" في قلب القاهرة، حيث يعد بمفاجآت درامية غير متوقعة.

تدور أحداث "هيبتا 2" في إطار رومانسي درامي، وتضم كوكبة من النجوم مثل منة شلبي، كريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وغيرهم.

الفيلم يسلط الضوء على تقلبات العلاقات العاطفية، ويقدم رؤية جديدة عن تأثير الحب على حياتنا وكيفية تطور العلاقات بطريقة غير تقليدية.

الفيلم هو تكملة للجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا عام 2016، حيث استعرض الحب من خلال محاضرة للدكتور شكري مختار (الذي جسد شخصيته ماجد الكدواني)، الذي حاول الإجابة على أسئلة معقدة حول الحب عن طريق شرح مراحل الحب السبع عبر أربع قصص رومانسية.

"هيبتا 2" يعيد الجمهور إلى عالم من العواطف والمشاعر، ويعد بأن يقدم لهم تجارب جديدة في عالم الحب والعلاقات، مما يجذب جمهورًا جديدًا إضافة إلى عشاق الجزء الأول.