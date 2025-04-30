أكرم حسني ينشر كواليس مسرحية ألف تيتة وتيتة بالسعودية ومواعيد عرضها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 04:37 مساءً - لاقت مسرحية ألف تيتة وتيتة نجاحًا مبهرًا عندما تم عرضها في مدينة الرياض في نهاية عام ٢٠٢٤، ولذلك فمن المفترض عرضها مرة أخرى في المملكة العربية السعودية.

من المفترض عرض مسرحية ألف تيتة وتيتة بدايةً من الغد الأول من مايو، وسيستمر العرض حتى يوم ٣ مايو، وذلك من ضمن فعاليات موسم جدة، وبعد نجاح المسرحية في موسم الرياض.

عرض الفنان أكرم حسني من خلال صفحته الشخصية كواليس مسرحة ألف تيتة وتيتة، وكتب عليها ثلاثي أضواء المسرح يعود من جديد.

جدير بالذكر أن المسرحية من بطولة: أكرم حسني، مصطفى غريب، بيومي فؤاد.