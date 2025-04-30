نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي سينما الشروق يكرم روجينا لاهتمامها بقضايا المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم نادي السينما بالمعهد الدولي العالي للإعلام في أكاديمية الشروق، ندوة بعنوان "دراما رمضان وقضايا المرأة، وتم خلالها استضافة الفنانة روجينا، وتكريمها لاهتمامها في أعمالها الفنية بقضايا المرأة.

أبرز الحاضرين في الندوة

حضر الندوة الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والدكتور محمد شومان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور سهير صالح، عميدة المعهد، فيما أدارت الندوة الدكتورة نسرين عبد العزيز، أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بالمعهد ومدير نادي سينما الشروق.

تصريحات روجينا

خلال الندوة تم تناول العديد من المحاور التي تضمنت البدايات الفنية لروجينا، والتي شاركت خلالها في العديد من كلاسيكيات التليفزيون المصري، من بينها" العائلة" و"المال والبنون" و"ليالي الحلمية" و"هوانم جاردن سيتي".

فيما تم التطرق أيضا إلى مدى تأثر روجينا بمدرسة يوسف شاهين، والتحدث عن دورها في فيلم "المصير"، بالإضافة إلى الحديث عن أصعب الأدوار التي جسدتها على الشاشة، والتحديات التي قابلتها وبالأخص دور الشر الذي قدمته في مسلسلي "انحراف" و"البرنس".

كما تم التحدث عن قدرتها في تقمص الشخصيات التي جسدتها وتركت من خلالها علامة لدى الجمهور.

في نفس السياق، تناولت الندوة اهتمام "روجينا" الكبير بقضايا المرأة في أعمالها الدرامية مثل "ستهم"، و"حسبة عمري" الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي، ودارت أحداثه عن حق الكد والسعاية.

وأكدت روجينا، خلال هذه الندوة على أن الفن له رسالة نحو جمهوره وأنه لا يزال هناك قضايا اخرى للمرأة تريد أن تعبر عنها في أعمالها القادمة، وقد تم اختتام هذه الندوة بتكريم روجينا، والتقاط الصور التذكارية مع الحضور.