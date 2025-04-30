لطيفة: "ياللي مروح" صرخة من القلب ضد الهجرة غير الشرعية ورسالة توعية للشباب العربي

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أحمد جودة - القاهرة - عبّرت النجمة التونسية والعربية لطيفة لطيفة عن اعتزازها بأغنية “ياللي مروح”، قائلة في تصريحات صحفية لها إنها "أحبت الفكرة من أول لحظة"، لأن الأغنية تخاطب الشباب في مختلف الدول العربية، في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تخلّفه من قصص مأساوية، مشددة على أنها أرادت توصيل رسالة توعية فنية وإنسانية من خلال صوتها.

وأضافت لطيفة: "نسمع ونقرأ يوميًا عن شباب يلقون بأنفسهم في البحار بحثًا عن فرصة أو حلم، لكنهم لا يدركون كم هو مؤلم هذا الطريق، لذلك تحمّست لتقديم هذه الأغنية كصرخة ونداء من القلب".

تفاصيل أغنية “ياللي مروح”

أغنية "ياللي مروح" طرحتها لطيفة أمس عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وتهدف من خلالها إلى توعية الشباب العربي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ولاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا وإشادات كبيرة فور صدورها.

صناع أغنية "ياللي مروح"

أغنية "ياللي مروح" من كلمات ياسين حمزاوي، ألحان وتوزيع أمين قلسي، ميكس وماستر ياسر أنور، والكليب من إخراج فارس لفيف، وتتناول كلماتها واقع الشباب الذين يغامرون بحياتهم في رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر، تقول فيها:

ياللي مروح.. سلم ع اللي ماسي ما روح

قوله يروح.. وحداني في الغربة ملوّح

يا اللّي ماشي.. سلّم ع اللّي مشى ماجاشي

ما نبراشي.. من بعدو ها الڨلب يطوّح

تصريحات لطيفة

جائزة أفضل ألبوم لعام 2024

الجدير بالذكر أن لطيفة تواصل نجاحاتها الفنية والإنسانية، إذ حصدت مؤخرًا جائزة أفضل ألبوم لعام 2024 عن "مفيش ممنوع"، وشاركت في النسخة الأولى من "بيلبورد أرابيا" بالرياض، إلى جانب تكريمها من النقابة التونسية للمهن الموسيقية خلال تواجدها في القاهرة.