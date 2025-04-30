هنا الزاهد تُفاجئ الجمهور بدور غير متوقع في "الشاطر" أمام أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود الفنانة هنا الزاهد إلى الشاشة الفضية بدور غير تقليدي، ضمن أحداث فيلم "الشاطر" الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، والمقرر طرحه في موسم صيف 2025.

وتظهر هنا الزاهد في شخصية مدربة أسود داخل السيرك، وهو دور يتسم بالمغامرة والتشويق، ويشهد تحولات درامية كبيرة في حياة الشخصية التي تقدمها.

تحضيرات مكثفة لتصوير "الشاطر" بقيادة أمير كرارة

وسط أجواء من الحماس والنشاط، يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مشاهده في فيلم "الشاطر" داخل مواقع تصوير متعددة، تشمل ديكورات خاصة بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك تمهيدًا لطرحه خلال موسم الصيف المقبل.

ويولي فريق العمل اهتمامًا بالغًا بالتفاصيل الفنية لضمان تقديم تجربة سينمائية مميزة تحمل بصمة مختلفة في مشوار أبطالها.

قصة الفيلم: مزيج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتناول مجموعة من المواقف الإنسانية والساخرة التي تجمع بين الشخصيات الرئيسية، وتكشف عن طباعها وصراعاتها، في سياق مليء بالمفارقات واللحظات المؤثرة.

ويُتوقع أن يحقق الفيلم رواجًا جماهيريًا واسعًا، نظرًا لعنصري التشويق والكوميديا اللذين يميّزان العمل.

كوكبة من النجوم يشاركون في البطولة

إلى جانب الثنائي أمير كرارة وهنا الزاهد، يضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم الفنان مصطفى غريب، والنجم السعودي محمد القس، والفنان اللبناني عادل كرم، والنجم الكبير خالد الصاوي، في توليفة فنية متنوعة تجمع بين خبرات وتجارب تمثيلية مختلفة.

فريق العمل وراء الكاميرا

الفيلم من تأليف كريم يوسف، الذي يسعى من خلال النص إلى تقديم حكاية إنسانية ذات أبعاد عميقة ممزوجة بروح الفكاهة، بينما يتولى إخراجه المخرج أحمد الجندي المعروف بأعماله الكوميدية الناجحة التي حققت حضورًا قويًا في السنوات الأخيرة.

آخر أعمال أمير كرارة قبل "الشاطر"

جدير بالذكر أن آخر ظهور سينمائي لأمير كرارة كان من خلال فيلم "البعبع"، الذي صدر عام 2023، وشاركه البطولة فيه كل من ياسمين صبري وباسم سمرة، وحقق وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مما يزيد من ترقّب الجمهور لما سيقدّمه في تجربته الجديدة "الشاطر".