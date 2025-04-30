"سيكو سيكو" يواصل اكتساح شباك التذاكر ويتصدر الإيرادات بفارق ملحوظ

القاهرة - محمد ابراهيم - في ظل المنافسة القوية بين الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي، يواصل فيلم "سيكو سيكو" تألقه واحتلاله المركز الأول على قائمة الإيرادات، مستحوذًا على اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء، فقد سجل الفيلم، الذي يقوم ببطولته النجمان عصام عمر وطه دسوقي، إيرادات قوية بلغت 1،070،753 جنيهًا يوم الثلاثاء، ليؤكد بذلك نجاحه المستمر وإقبال الجمهور عليه.

قصة تجمع بين الضحك والمفاجآت

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار كوميدي اجتماعي يمزج بين المواقف الطريفة والمغامرات المثيرة.

تبدأ الحكاية من خلال شابين بسيطين، أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر لاعب محترف في ألعاب الفيديو. وعلى نحو غير متوقع، يجد كلاهما نفسيهما متورطين في ورطة كبيرة تقودهما إلى سلسلة من المواقف المعقدة والمفاجآت المتتالية، ليبدأ صراعهما من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

بطولة جماعية مميزة

يضم الفيلم مجموعة متميزة من النجوم الشباب والمخضرمين، على رأسهم عصام عمر وطه دسوقي، ويشاركهما البطولة كل من علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من الفنانين الذين أضافوا طابعًا خاصًا على العمل.

رؤية إخراجية وسيناريو مختلف

كتب سيناريو الفيلم محمد الدباح، الذي قدّم نصًا يحمل إيقاعًا سريعًا وروحًا شبابية مرحة، بينما أخرج الفيلم عمر المهندس، الذي نجح في المزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بشكل متوازن، ما ساهم في جذب فئات متعددة من الجمهور، وجعل من "سيكو سيكو" تجربة سينمائية تستحق المشاهدة.

نجاح جماهيري متواصل

يبدو أن فيلم "سيكو سيكو" لم يكن مجرد عمل سينمائي عابر، بل استطاع أن يترك بصمة حقيقية في موسم العروض الحالي، ليصبح حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومع استمرار تدفق الإيرادات، يبدو أن العمل في طريقه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية في الأيام المقبلة، مدعومًا بحالة من التفاعل الإيجابي والمراجعات المشجعة من النقاد.

