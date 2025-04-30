أنغام تواصل التألق.. تذاكر حفل دار الأوبرا تنفد سريعًا والحماس يتصاعد لحفل لندن التاريخي

القاهرة - محمد ابراهيم -

في أجواء من الترقب والاهتمام الكبير، أعلنت شركة "تذكرتي" عن نفاد جميع تذاكر حفل الفنانة أنغام المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية يوم 16 مايو المقبل، وذلك في وقت قياسي يعكس الشعبية الجارفة التي تحظى بها النجمة المصرية.

يتوقع الحفل المنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا، مما يؤكد مكانة أنغام كأحد أهم الأسماء الغنائية في الوطن العربي.

تفاصيل فئات وأسعار التذاكر

طرحت تذاكر الحفل بعدة فئات تراعي تنوع الجمهور، حيث توزعت على ست درجات متفاوتة من حيث السعر والخدمات المقدمة. جاءت الفئة الأولى "Royal" بسعر 8500 جنيه، تليها "Diamond" بسعر 7500 جنيه، ثم "Platinum" بقيمة 6500 جنيه. أما الفئات المتوسطة فقد تمثلت في "Gold" بسعر 5000 جنيه، و"Silver" بـ 4000 جنيه، وأخيرًا الفئة "Bronze" بسعر 3000 جنيه.

شروط الحجز والدخول

وضعت الشركة المنظمة عددًا من الشروط لضمان تنظيم الحفل بشكل احترافي، من أبرزها عدم السماح باسترجاع أو استبدال التذاكر بعد شرائها، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لعمر الحضور بـ 12 عامًا، لضمان راحة واستمتاع كافة الجماهير بتجربة موسيقية راقية تليق بمستوى الحدث.

أنغام تواصل مسيرتها العالمية بحفل ضخم في لندن

في موازاة استعدادها لحفل دار الأوبرا، تتحضر أنغام لخوض تجربة فنية مميزة جديدة، من خلال إحياء حفل عالمي في قاعة "رويال ألبرت هول" الشهيرة بلندن.

الحفل يأتي ضمن سلسلة حفلات دولية تهدف من خلالها الفنانة إلى إيصال الأغنية العربية إلى أعرق المسارح العالمية، ومخاطبة جمهور جديد من مختلف الثقافات.

حدث تاريخي بصوت عربي



تُعد قاعة "رويال ألبرت هول" من أهم المسارح العالمية التي استضافت كبار النجوم والفرق الموسيقية عبر التاريخ، ما يجعل وقوف أنغام على خشبتها بمثابة إنجاز فني يُضاف إلى رصيدها الحافل.

ويؤكد النقاد أن هذا الحفل سيكون محطة مفصلية في مسيرتها، خاصة لما يحمله من طابع عالمي، وجمهور متنوع يشمل الجاليات العربية والأجنبية.

مزيج من الكلاسيكيات والنجاحات الحديثة

من المتوقع أن تقدم أنغام خلال هذا الحفل مجموعة من أنجح أعمالها التي شكّلت وجدان الجمهور العربي، إلى جانب مجموعة من أغنياتها الحديثة التي لاقت رواجًا واسعًا مؤخرًا، ما يعد الحضور بليلة موسيقية استثنائية تمزج بين الأصالة والتجديد، وتؤكد من جديد أنغام كصوت قادر على العبور بين الأجيال والحدود.