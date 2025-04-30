الضوء العربي يلمع في كان.. ترشيحات استثنائية تكشف عن موجة سينمائية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد لعام 2025، والتي ستُعلن نتائجها في مهرجان كان السينمائي خلال 17 مايو.

هذا العام، برزت أربعة أفلام بحضور قوي، نالت كل منها خمس ترشيحات، من بينها: "أثر الأشباح" و"البحث عن منفذ للسيد رامبو" في إشارة إلى تنوع الأصوات والرؤى في السينما العربية.

فيلم "عائشة" اقترب منها بأربع ترشيحات، إلى جانب أفلام لاقت إشادة واسعة مثل "نورة" و"ڤوي! ڤوي! ڤوي!".

كما شاركت لجنة تحكيم دولية وانضموا إليها 281 ناقد من 75 دولة، وهذه الجائزة تكون بمثابة قفزة في تاريخها، مما يعكس كل هذا على الفن ومدارسه، وتحريك النضج السينمائي واستعداده للانطلاق نحو العالمية بثقة.