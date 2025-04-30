نيولوك ليوناردو دي كابريو.. رشاقة ومظهر مميز- فما السر هل علاقة جديدة؟؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - في مظهر غير معتاد ومميز للممثل ليوناردو دي كابريو، ظهر بجسد رشيق خلال عطلته مع صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي في ايبيزا.

والجدير بالذكر أن ليوناردو يبلغ من العمر حوالي 50 عام، وكان يعرف عن الممثل ليوناردو الجسد الممتلئ دائمًا.

تم رصد الثنائي في مطعم إسباني فاخر أثناء تناول الطعام، في حين سعى دي كابريو لإخفاء هويته عن المصورين من خلال ارتداء قبعة داكنة ونظارة شمسية.

وبحسب المصادر، فإن خسارة الوزن ليست مرتبطة بدور سينمائي، بل هي جزء من جهد كبير من أجل تحسين صحة دي كابريو، وهذا مستوحى من نمط حياة صديقته سيريتي.

حيث يقال إن دي كابريو يركز على الحفاظ على لياقته البدنية لمواكبة شريكته الشابة.