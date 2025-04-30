محمود حميدة: لا خوف من الذكاء الاصطناعي وأنا استخدمته في أرشفة أفلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 03:36 مساءً - صرح الفنان محمود حميدة من خلال ندوة رقمنة التراث المُقامة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أنه لا يوجد أي خوف من الذكاء الاصطناعي.

ذكر أن هناك مظاهرات في أمريكا من الكتاب والصحفيين والمؤلفين، بسبب خوفهم من تطبيق شات چي بي تي، وفي الحقيقة لا داعي للخوف من الذكاء الاصطناعي.

أكد على أنك إما أن تستمر وتواكب التطور، وإما تتخلف ولا تعرف كيف تستفيد منه، فلا مانع من استخدام الذكاء الاصطناعي في الأفلام، وتم عرض سيناريو فيلم عليه من كتابة شات چي بي تي.

أرشف الفنان محمود حميدة رصيده الفني عن طريق الذكاء الاصطناعي، وكذلك النجوم أشرف عبدالباقي، إلهام شاهين، لطفي لبيب، وغيرهم.