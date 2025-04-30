نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان جرش يستضيف "الفرقة الجورجية للفكلور الشعبي " في دورته الـ39 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون السيد ايمن سماوي في مكتبه، سعادة سفير جورجيا لدى الأردن أرتشيل دزولياسيفلي، وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكات الثقافية،ومشاركة الفرقة الجورجية للفلكلور الشعبي في مهرجان جرش، الذي يُعدّ جسرًا مهمًا لتعزيز التبادل الثقافي والفني بين الشعوب، وأكد الجانبان على أهمية المشروعات الثقافية المشتركة التي من شأنها توثيق الروابط بين البلدين، وتعزيز الحوار الثقافي والتبادل الإبداعي.

وأشاد سماوي بالمشاركة المتميزة للفرقة الجورجية خلال الدورة الـ38، والعروض الفلكلورية التي تناولت اشهر العادات والتقاليد الجورجية التي عبرت عن الموروث الثقافى والفنى، وتميزها بالابهار الحركى والتصميمات المتنوعة للملابس المستلهمة من طبيعة مختلف اقاليم جورجيا، واكد سماوي ان الفرقة الجورجية للفلكلور الشعبي ستكون حاضرة في دورة المهرجان الـ39.

كما أشاد السفير الجورجي بالجهود الكبيرة التي يبذلها المديرالتنفيذي لمهرجان جرش السيد ايمن سماوي،وحرصه على التنوع في فعاليات المهرجان الرامية إلى مد جسور التواصل بين الشعوب، والاهتمام بالتظاهرات الثقافية ذاتِ البعد الإنساني.