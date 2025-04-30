نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مشيرة إسماعيل تلقي كلمة مصر في احتفال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية باليوم العالمي للرقص الشعبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للرقص الشعبي الموافق ٢٩ أبريل من كل عام تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع المسرح، أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان بالتعاون مع البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان القدير هشام عطوة احتفالا بهذا الحدث بمسرح الغد بقيادة الفنان القدير سامح مجاهد مساء أمس الثلاثاء.

تضمن برنامج الاحتفال: كلمة اليوم العالمي للرقص الشعبي التي ألقتها الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل بعنوان "الإنسان بفنه" قائلة: الرقص الشعبي.. هو التعبير الحي والمباشر عن الحضور الإنساني.. والمعبر عن أفكار الإنسان وحالاته النفسية وتطوره الثقافي. والرقص الشعبي ليس مجرد تناسق حركي جمالي.. بل هو روح.. هو تاريخ.. هو ثقافة تعكس خصوصية الإنسان وهُويته.

وفي حفاظ الشعوب على فن الرقص الشعبي حفاظ على جزء عظيم من هُويتها.. تقديرًا لماضيها.. وفهمًا لحاضرها... ودعوة لإعلاء قيم التنوع والتعدد.. تأكيد لآلية الحوار والتفاعل. ومصر بثرائها الثقافي وقِدم وعراقة تاريخها تذخر بالكثير من الرقصات الشعبية، منها ما يرتبط بمكان بعينه، أو الرقصات الموسمية، أو الرقصات المواكبة لدورة حياة الإنسان؛ من ميلاده حتى رحيله، مرورًا بالسبوع.. والزواج وغيرها من مناسباته. واليوم ونحن نحتفل– من خلال وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية- باليوم العالمي للرقص.. نحيي كل جهد بُذل من أجل الحفاظ على فنوننا.. ونحتفي بكل فعل ثقافي تم لصالح هذا الوطن وفنونه. وختامًا: عاش الإنسان بفنه.. وعاش الفن بإنسانه.

كم تم عرض الفيلم الوثائقي "الرقص الشعبي.. فن وثقافة" إخراج يوسف ناصر عبد المنعم، أعقبه ندوة بعنوان "الرقص الشعبي والهوية الوطنية" تحدث خلالها رائدا الرقص الشعبي المصري: الأستاذ الدكتور حسن خليل، والأستاذ الدكتور مدحت فهمي، مع الأستاذة الدكتورة سمر سعيد- عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وأدار الندوة الدكتور محمد أمين عبد الصمد- مدير إدارة تراث الفنون الشعبية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واختتم الاحتفال بتكريم رواد ورموز الرقص الشعبي المصري: اسم الفنان الراحل محمود رضا، اسم الفنان الراحل الجداوي رمضان، اسم الأستاذ الدكتور نفيسة الغمراوي، الأستاذ الدكتور وهيب لبيب، والفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، وذلك بحضور الفنانة لمياء الجداوي التي تسلمت شهادة تكريم والدها الراحل الفنان الكبير الجداوي رمضان، وشهدت الاحتفالية حضورا لافتا لعدد من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بمجال الفنون الشعبية.