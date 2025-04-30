أنغام تشعل الأوبرا وتفتح أبواب العالمية من قلب لندن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:29 مساءً - نجحت الفنانة أنغام في تحقيق إنجاز جديد، بعد الإعلان عن نفاد تذاكر حفلها المنتظر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والمقرر إقامته في 16 مايو ضمن فعاليات "ليالي مصر" بمصاحبة أوركسترا يقوده المايسترو هاني فرحات، في ليلة يتوقع أن تكون استثنائية على كل المستويات.

وفي خطوة فنية تحمل الكثير من الطموح، تستعد أنغام للغناء للمرة الأولى على مسرح "رويال ألبرت هول" في العاصمة البريطانية لندن، أحد أعرق المسارح العالمية، لتقدم جمهورها العربي على منصة دولية مرموقة يوم 23 سبتمبر، ضمن جولتها الفنية التي تهدف إلى إيصال الأغنية العربية إلى آفاق أوسع.

ومن المنتظر أن تتألق أنغام بأعمال من ألبومها "تيجي نسيب" إلى جانب مختارات من ريبرتوارها الغنائي الحافل، ما يجعل الحفلين محط أنظار عشاقها في مصر والعالم.