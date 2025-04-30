خبر حزين.. وفاة الفنانة السورية سمر عبدالعزيز بمرض السرطان، ما علاقة زوجها؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 02:29 مساءً - توفيت اليوم الأربعاء ٣٠ أن إبريل، الفنانة السورية سمر عبدالعزيز، بعد مُعاناة طويلة مع المرض، حيثُ أنها كانت في المستشفى وقت وفاتها بسبب تدهور حالتها الصحية.

جدير بالذكر أن الفنانة سمر أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان في عام ٢٠٢١، وذكرت أنا السبب في مرضها هو تدهور حالتها النفسية بعد انفصالها عن زوجها المخرج محمد معروف.

أعلنت سمر في عام ٢٠٢٣ أنها تعافت من المرض، ولكن للأسف العلاج المكثف الذي خضعت له أضعف من مناعتها، وجعل حالتها الصحية تسوء مرة أخرى، وبدأت تُعاني من مشاكل في الكبد.

توفى والد الفنانة سمر في شهر ديسمبر الماضي، مما ساهم ذلك في تدهور حالتها النفسية والصحية، إلى أن تم الإعلان اليوم عن وفاتها، وسوف يتم استقبال عزاءها لمدة ثلاثة أيام في صالة الإسعاف الخيري المتواجدة خلف البرلمان، امتداد شارع الحمراء.