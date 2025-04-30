نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. ماستر كلاس محمود حميدة فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ماستر كلاس الفنان محمود حميدة وتدير الحوار الفنانة بشري، في المتحف اليوناني الروماني.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

‏‎وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تقديم ميدلي من أشهر أغاني أفلام السينما المصرية الذي قدمه فرقة الأنفوشي الغنائية، وحرص على حضور المهرجان عدد من الفنانين أبرزهم: شيري عادل والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج أمير رمسيس، النجم محمود حميدة، والفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة، والمخرج يسري نصر الله، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك، أحمد مجدي وغيرهم من النجوم.



‏‎وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير



‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، ومحافظة الإسكندرية، نيو سينشري شركة باشون للإنتاج الفني.