ياسمينا العبد توجه رسالة لـ ليلى زاهر وهشام جمال بعد حفل زفافهما

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عن حزنها الشديد عن غيابها عن فرح الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال، الذي أقيم منذ أيام قليلة، تحت سفح هرم سقارة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ياسمينا صورة لـ ليلى وهشام من حفل الزفاف، وعلقت عليها:" حزينة جدًا عشان محضرتش زفاف ليلى زاهر وهشام جمال، ألف مبروك لأجمل ثنائي، بحبكم".

منشور ياسمينا العبد

آخر أعمال ياسمينا العبد

ويذكر آن آخر أعمال الفنانة ياسمينا العبد، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "لام شمسية"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل مسلسل "لام شمسية"

يذكر أن مسلسل لام شمسية يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكدًا أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.