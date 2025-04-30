نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي هشام تكتب: مسلسل "لام شمسية "أثبت أنه صوت من لا صوت له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نري دائمًا أن الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على ظاهرة بعينها بكافة تفاصيلها تتعرض لبعض الإنتقادات اللاذعة ويبدأ الجميع يقول إن هذا ليس موجودًا بالواقع وأنه لمجرد احتلال التريند.

لكن بالواقع يوجد العديد من تلك الظواهر التي تناقشها الأعمال الفنية، وهذا ما حدث تحديدًا مع مسلسل "لام شمسية" عندما طرحت فكرته بدأ الجمهور يتسأل هل يوجد هذا بالفعل في الواقع؟ هل يوجد شخص ما يمكن أن يفعل ذلك؟ وكل تلك الأسئلة وأيضًا قد تعرض للعديد من الإنتقادات لجرأة فكرته.

مسلسل لام شمسية

والحقيقة أنه بسبب المسلسل هذا جعل حالة من الشجاعة عند جميع من تعرضوا لظاهرة الإعتداء أن يتحدثوا ويأخذوا حقهم من جميع من فعلوا بهم هذا، وهذا ما رأيناه في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن بسبب مسلسل "لام شمسية" خلق حالة من الشجاعة لطفل مدرسة البحيرة الذي تعرض للإعتداء لأكثر من عام من أحد العاملين بالمدرسة وجعله يتحدث ويحاول أن يشرح كل ما بداخله لكي يزيل الخوف الذي يسكن بداخله من ذلك المُعتدي.

وهذا جعل الجمهور يشيد بالمسلسل وفكرته مرة أخرى بعد انتقاد البعض له وبدأوا يحثوا جميع الصناع على عمل أعمال فنية تسلط الضوء على تلك الظواهر المنتشرة في المجتمع لكي يجعل الجميع يطمئن.

وتصدر مسلسل "لام شمسية" التريند مرة أخرى في الساعات القليلة الماضية وجعل الجمهور يعلق على المسلسل أنه "أكبر من مجرد عمل درامي" وأيضًا أنه "صوت من لا صوت له".