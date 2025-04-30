نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رسيني "و "اترموا".. أنجح أغاني ألبوم بهاء سلطان تتصدر المشهد بفضل ألحان مدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الملحن مدين، تألقه على الساحة الفنية، بعدما حققت أغنيتي "اترموا" و"رسيني" بصوت النجم بهاء سلطان نجاحًا مدويًا، حيث تصدرتا قوائم المشاهدة على يوتيوب خلال وقت قياسي، إلى جانب احتلالهما مراكز متقدمة في قوائم الأغاني الأكثر استماعًا على المنصات الرقمية، وتصدرهما التريند على محرك البحث جوجل.

تفاصيل أغنية "اترموا" و"رسيني"

أغنية "اترموا" تمكنت من احتلال المركز الثامن ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعًا عبر موقع يوتيوب، فيما حققت "رسيني" أيضًا أرقامًا مليونية في نسب المشاهدة، وهو ما يعكس التفاعل الكبير من الجمهور، الذي أبدى إعجابه بالألحان المميزة والأداء القوي لبهاء سلطان.

وتُعد "اترموا" و"رسيني" من أنجح أغاني ألبوم بهاء سلطان الجديد، إذ لعبتا دورًا رئيسيًا في تصدره المشهد الغنائي مؤخرًا، كما تمثلان محطة مهمة في مشوار مدين.

لم يقتصر نجاح الأغنيتين على المنصات الرقمية فقط، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقتا رواجًا واسعًا من خلال تحديات الرقص والغناء التي أطلقها الجمهور تحت هاشتاج غنى الحان مدين، مما ساعد على ترسيخ حضورهما وانتشارهما بشكل أكبر بين المتابعين.

مدين يعيش حالة من النشاط الفني المكثف



ويعيش مدين حاليًا حالة من النشاط الفني المكثف، إذ يتعاون مع النجمة أصالة في أغنية جديدة بعنوان "ضريبة البعد"، من المتوقع طرحها قريبًا، كما طرح مؤخرًا أغنية "بطلت أعد الأيام" مع الفنان أحمد بتشان، والتي حققت بدورها نجاحًا كبيرًا ونالت إشادات جماهيرية.

