ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل عودتها للتمثيل في "ظلم المصطبة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ريهام عبدالغفور وأسرة مسلسل "ظلم المصطبة"، ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة"، على شاشة قناة "ON”، وكشفت خلال القاء عن كثير من الأسرار عن كواليس المسلسل، وتحدثت عن عودتها للتمثيل بعد وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور.

تصريحات ريهام عبد الغفور

قالت ريهام عن عودتها للتمثيل بعد وفاة والدها:" كان الموضوع صعب جدًا، كنت متخوفة وحاسة إني مش هعرف أقول الكلام أو أعيش الشخصية، لكن في ناس كتير وقفوا جنبي وساعدوني أتجاوز المحنة".

وأضافت أن غيابها عن الساحة الفنية خيارًا اتخذته بعناية، إذ تلقت العديد من العروض، لكنها لم تجد فيها ما يشدها إلى العمل، أما "ظلم المصطبة"، فكان استثناءً نادرًا، حيث اجتمعت فيه عناصر جذب متعددة، بدءًا من القصة التي صاغها السيناريست أحمد فوزي صالح بأسلوبه الآسر، مرورًا برؤية المخرج هاني خليفة التي أضفت عمقًا على المشروع.

وتحدثت عن شخصية "هند" في مسلسل ظلم المصطبة، قالت إنها تُعد من أولى الأعمال التي قدمتها بعد وفاة والدها، مشيرة إلى أنها قدمت مسلسل كتالوج بعد وفاته، لكنها ظهرت فيه كضيفة شرف، معتبرة أن «ظلم المصطبة» هو أول عمل حقيقي أقدمه بعد وفاته.

ريهام عبدالغفور

آخر أعمال ريهام عبدالغفور

وكان اخر اعمال ريهام عبدالغفور هو مشاركتهت في رمضان الماضي بمسلسل ظلم المصطبة، الذى يُسلط الضوء على العادات والتقاليد الظالمة في الأرياف، وتحديدًا بمحافظة البحيرة حيث تحكم بعض المجتمعات الريفية بأحكام بعيدة عن الشرع والقانون، من ضمنها إجبار الأهالي للفتاة على الزواج من شخص لا ترغب بالزواج منه، ويشاركها البطولة فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وأحمد عبدالحميد، تأليف أحمد فوزي صالح، إخراج محمد علي، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.