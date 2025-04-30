تقديرًا على جهودها.. تكريم نيكول كيدمان بجائزة ”المرأة في الحركة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أبريل 2025 11:25 صباحاً - أثناء التكريم في مهرجان "كان" السينمائي، تم تكريم النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بجائزة "المرأة في الحركة" وذلك تقديرًا في جهودها في إعادة صورة المرأة إلى السينما والتليفزيون.

وقد تم تكريم "سلمى حايك" و"ميشيل يوه" سابقًا بهذه الجائزة أيضًا.

وألقت نيكول كلمة أثناء تكريمها قائلة:

"أن هذه المهرجان رفيق رحلتها الفنية منذ زمن طويل ، أما اليوم تحتفل بجائزى أخرى بكل فخر"



الرئيس التنفيذي لشركة "كيرينغ" وصفها بأنها "رمز حي لقوة الفن في تمكين النساء" مشيدًا بقدرتها على تحويل أدوارها إلى رسائل تغيير.

ويأتي هذا التكريم بعد لقاء وُصف بالودّي بين كيدمان وسلمى حايك، أنهى ما تردّد سابقًا من خلاف، في مشهد أعاد للأذهان كيف أن الفن يجمع حتى بعد الصمت.