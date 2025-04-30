نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وأسعار تذاكر حفل أنغام بدار الأوبرا.. أمسية استثنائية في قلب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل النجمة أنغام تألقها في المشهد الغنائي العربي، وتستعد لإحياء واحدة من أبرز ليالي الصيف هذا العام، من خلال حفل فني ضخم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والمقرر إقامته مساء الخميس الموافق 16 مايو 2025، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، بمشاركة أوركسترا ضخم يُنتظر أن يقدّم أداءً موسيقيًا متكاملًا يليق بحجم أنغام ومسيرتها الفنية.

ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن أجندة الفعاليات الصيفية التي تنظمها دار الأوبرا، وسط ترقّب واسع من جمهور أنغام العريض وعشاق الطرب الأصيل.

ويُتوقع أن تحمل الليلة طابعًا استثنائيًا من حيث الإخراج الموسيقي وتفاعل الجمهور، خاصة مع الزخم الكبير الذي تحققه أنغام حاليًا سواء عبر أغنياتها الجديدة أو من خلال حفلاتها الناجحة داخل وخارج مصر.

حفل أنغام في دار الأوبرا

ومن المنتظر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي رسمت بها ملامح الأغنية الرومانسية المعاصرة، بالإضافة إلى أعمال حديثة لاقت رواجًا واسعًا، من بينها "لوحة باهتة"، "سيبك إنت"، و"أنا بعته كتير"، و"سيدي وصالك"، و"أكتبلك تعهد"، فضلًا عن نخبة من أغانيها القديمة التي لا تزال حاضرة في ذاكرة جمهورها، ما يجعل من الحفل مزيجًا متوازنًا بين الأصالة والتجديد.

ويأتي اختيار دار الأوبرا المصرية، وبالتحديد مسرح النافورة، كموقع لإقامة الحفل، ليضفي عليه طابعًا فنيًا وثقافيًا خاصًا، إذ يُعد هذا المسرح من أبرز الفضاءات الفنية في مصر والعالم العربي، كما يمثّل الحفل محطة جديدة في مسيرة أنغام، تؤكد من خلالها مكانتها كواحدة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، بفضل صوتها المميز وحضورها الفني الاستثنائي.

شروط الحضور وأسعار التذاكر

أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن شروط دخول الحضور، حيث يسمح بالدخول لمن هم فوق سن 12 عامًا فقط، مع ضرورة حيازة تذكرة كاملة لكل فرد، ولا يُسمح بعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.

وقد تم طرح تذاكر الحفل على ست فئات سعرية، لتناسب شرائح الجمهور المختلفة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الفئة الأولى: 8500 جنيه

الفئة الثانية: 7500 جنيه

الفئة الثالثة: 6500 جنيه

الفئة الرابعة: 5000 جنيه

الفئة الخامسة: 4000 جنيه

الفئة السادسة: 3000 جنيه

حفل أنغام في دار الأوبرا

ويُتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا بالنظر إلى القيمة الفنية التي تمثلها أنغام، بالإضافة إلى الطابع الراقي الذي تتميز به حفلاتها في الأوبرا، حيث تمتزج فيها الحرفية الموسيقية بالذوق الرفيع.

في ليلة يتوقع أن تكون من أهم ليالي الصيف الفنية، تستعد أنغام لتقديم عرض غنائي يحمل توقيعها الخاص، ويمنح جمهورها جرعة من الطرب والإحساس، على خشبة مسرح عريق لطالما احتضن الكبار.