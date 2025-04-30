فيفي عبده تتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فيفي عبده تريند "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألف عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 72 بحضور نخبة من نجمات الفن.

وشهد الحفل أجواء مبهجة شاركتها مع جمهورها الإعلامية بوسي شلبي، التي نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها، وظهر فيها عدد من النجمات منهن يسرا، لبلبة، صفية العمري، منال سلامة، ودنيا عبد العزيز.

فيفي عبده

آخر أعمال فيفي عبده

وكان اخر اعمال فيفي عبده، هو مسلسل "شغل في العالي"، الذي عرض في موسم رمضان 2022، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف ومن بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.

مسلسل «العتاولة 2»



وأيضًا شاركت في مسلسل «العتاولة 2» الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، بطولة الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي. العمل تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.