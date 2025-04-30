نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح الكردي يطرح أغنيته الجديدة "سمّيتك غرامي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان والملحن اللبناني صلاح الكردي أغنية جديدة بعنوان "سمّيتك غرامي"، حصدت منذ الساعات الأولى لإصدارها تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، وسط إشادة لافتة من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بعودة الكردي إلى اللون الرومانسي الذي تميّز به.

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات وألحان الكردي نفسه، وجاءت باللهجة اللبنانية الكلاسيكية لتؤكد تفرّده في تقديم الرومانسية بصوت دافئ وإحساس صادق، وقد اعتبر المتابعون أن "سمّيتك غرامي" تمثل نقلة مميزة في مسيرته، خاصة أنها تبتعد عن مواضيع الحزن والفراق التي غنّاها في السابق، لتقدّم الحب بصورة أكثر دفئًا ونضجًا.

أغاني صلاح الكردي المقبلة

من المقرر أن يتم تصوير الأغنية خلال الأسابيع المقبلة على طريقة الفيديو كليب، في وقت يعمل فيه الكردي على طرح أغنيتين جديدتين خلال صيف 2025، ما يشير إلى موسم فني واعد.

وعلى صعيد التلحين والكتابة، يواصل صلاح الكردي تعزيز مكانته بين كبار صنّاع الموسيقى في العالم العربي، من خلال تعاونه مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم وائل كفوري، جورج وسوف، معين شريف، سعد لمجرد، آدم، وائل جسّار، سعد رمضان، ونوال الزغبي.