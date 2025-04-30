أنغام تتألق بين القاهرة ولندن.. حفلات عالمية وأسعار مثيرة للجدل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة أنغام لإحياء سلسلة من الحفلات الغنائية التي تعكس مكانتها كأيقونة للطرب العربي المعاصر، وبين مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وقاعة "رويال ألبرت هول" العريقة في لندن، تعيش أنغام مرحلة ذهبية من النجاح الفني والجماهيري، مؤكدة حضورها القوي في أهم المحافل الغنائية المحلية والدولية.

أنغام تلتقي جمهورها في دار الأوبرا المصرية

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والمقرر إقامته في السادس عشر من مايو المقبل.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الموسيقية التي تسعى من خلالها أنغام إلى التواصل المباشر مع جمهورها المصري، حيث تقدم خلاله مجموعة من أحدث أعمالها الغنائية، إلى جانب باقة من أغانيها الكلاسيكية التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة.

تذاكر الحفل: أسعار متفاوتة وشروط محددة

أعلن موقع "تذكرتي" عن طرح التذاكر الخاصة بالحفل، والتي تنوعت أسعارها بين ست فئات مختلفة، جاءت على النحو التالي: فئة Royal بسعر 8500 جنيه، فئة Diamond بـ7500 جنيه، فئة Platinum بـ6500 جنيه، فئة Gold بـ5000 جنيه، فئة Silver بـ4000 جنيه، وأخيرًا فئة Bronze بـ3000 جنيه.

كما تم الإعلان عن عدد من الشروط الخاصة بحضور الحفل، أبرزها عدم إمكانية استبدال أو استرجاع التذاكر، مع السماح بدخول الأطفال بدءًا من سن 12 عامًا فقط.

أنغام تواصل نجاحاتها عالميًا عبر بوابة لندن

في خطوة تعكس انتشار الأغنية العربية على الساحة العالمية، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم داخل قاعة "رويال ألبرت هول" الشهيرة في لندن، وذلك ضمن جولتها الفنية الدولية. الحفل المنتظر سيحظى بحضور واسع من أبناء الجاليات العربية، بالإضافة إلى جمهور من المهتمين بالموسيقى الشرقية في بريطانيا وأوروبا.

رويال ألبرت هول: محطة تاريخية في مشوار أنغام

تُعد قاعة "رويال ألبرت هول" من أعرق المسارح العالمية، حيث شهدت على مدار تاريخها عروضًا لأشهر نجوم الموسيقى في العالم.

ويُعتبر وقوف أنغام على مسرحها لحظة استثنائية في مسيرتها الفنية، تؤكد على مكانتها كواحدة من أهم الأصوات العربية المعاصرة، وكممثلة مميزة للفن العربي على الساحة الدولية.

مزيج غنائي يمزج الماضي بالحاضر

من المتوقع أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة مختارة من أغنياتها القديمة التي لطالما شكلت وجدان جمهورها، إلى جانب أعمالها الحديثة التي أطلقتها مؤخرًا وحققت بها نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع ومواقع التواصل.

هذا التنوع في البرنامج الغنائي يعكس حرصها الدائم على إرضاء كافة الأذواق، والاحتفاظ بتوازن فني يجمع بين الأصالة والتجديد.