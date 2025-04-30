نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تنهار باكية وتوجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل: "فعلت ما أحب أن أكون عليه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تتمالك الفنانة ريهام عبد الغفور دموعها حيث وجّهت رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، تحدثت فيها عن وفائها لرغباته ووصاياه.

وقالت ريهام، وهي تبكي بحرقة خلال تصريحات تلفزيونية: "عملت كل الحاجات اللي كان بيحبني أعملها: قريت، وذاكرت، واجتهدت... وسبت الباقي على ربنا، زي ما كان دايمًا بيقولي. عملت كده وربنا كرّمني... الحمد لله."

وفي نهاية اللقاء، أثنت لميس الحديدي على أداء ريهام قائلة: "إنتي قدمتي أفضل ما عندك، وربنا أكرمك ووفقك."

كما تحدثت ريهام عن شخصية "هند" التي جسدتها في مسلسل "ظلم المصطبة"، وخاصة مشهد النهاية الذي أثار الجدل بعد مقتل الشخصية، مؤكدة رضاها الكامل عن النهاية، حيث قالت: “أنا راضية عن نهاية هند، لأنها واقعية. بعد كل اللي مرت بيه الشخصية، ماكانش طبيعي إنها تعيش. دلوقتي إحنا في زمن الستات بتتقتل فيه من أزواجها... بقى ده موضوع الساعة، والنهاية دي كانت صادقة ومناسبة”.