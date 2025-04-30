نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة: "برشامة" يحمل مشاهد تخطف الأنظار.. و"ريستارت" يجمعني بتامر حسني في تجربة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان باسم سمرة عن تفاصيل مشاركته في فيلمين جديدين يستعد بهما للظهور على الساحة السينمائية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن كلا العملين يحملان طابعًا مختلفًا ويشكلان إضافة لمسيرته الفنية.

وتحدث في تصريحات صحفية عن فيلمه الكوميدي "برشامة" الذي يجمعه بالفنانة ريهام عبد الغفور، إلى جانب فيلم "ريستارت" مع النجم تامر حسني، المنتظر عرضه خلال شهر مايو المقبل.

كوميديا وعاطفة في "برشامة" تجمع باسم سمرة وريهام عبد الغفور

أكد باسم سمرة أن فيلمه الجديد "برشامة" ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية التي تحمل رسائل اجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك مشاهد مميزة تخطف أنظار الجمهور، لا سيما تلك التي تجمعه بالفنانة ريهام عبد الغفور، والتي وصفها بالمميزة على المستوى الدرامي والكوميدي في آنٍ واحد.

وأشار سمرة إلى أنه يقدم في هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة كليًا عما قدمه سابقًا، معتبرًا أنها تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، وتعكس تطورًا في اختياراته للأدوار وتعامله مع النصوص الدرامية.

قصة حب مرحة بطابع خاص

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب تظهر بشكل طريف بين شخصية باسم سمرة وشخصية ريهام عبد الغفور، في إطار أحداث تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، ما يجعل الفيلم مزيجًا جاذبًا لفئات متعددة من الجمهور.

وأكد سمرة أن الكيمياء الفنية بينه وبين ريهام لعبت دورًا كبيرًا في نجاح التصوير وخروج المشاهد بشكل طبيعي وسلس.

كوكبة من النجوم في "برشامة"

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب باسم سمرة وريهام عبد الغفور، عدد من النجوم منهم هشام ماجد، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، أحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، الذي يعيد من خلاله تقديم خلطة فنية مختلفة تعتمد على الضحك والمواقف المفاجئة.

باسم سمرة شريك في "ريستارت" مع تامر حسني

على صعيد آخر، يشارك باسم سمرة في فيلم "ريستارت" المنتظر مع النجم تامر حسني، حيث يؤدي دور صاحب شركة إنتاج سينمائي، وهي شخصية مختلفة عن أدواره السابقة.

وكان من المقرر طرح الفيلم خلال شهر أبريل، لكن تم تأجيله إلى مايو بسبب انشغال تامر حسني.

وأوضح سمرة أن العمل يمثل تجربة فنية مميزة تجمع بين الدراما والكوميديا، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم في إطار قصة جديدة كتبها السيناريست أيمن بهجت قمر، وتقوم بإخراجه سارة وفيق.

فريق عمل ضخم وتعاون سينمائي جديد

يضم فيلم "ريستارت" عددًا من الفنانين البارزين، إلى جانب تامر حسني وباسم سمرة، من بينهم هنا الزاهد، محمد ثروت، عصام السقا وآخرين.

ويعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين تامر وهنا الزاهد بعد فيلم "بحبك" الذي عُرض عام 2022، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني.

نجاحات متواصلة لتامر حسني على الشاشة الكبيرة

تجدر الإشارة إلى أن آخر أفلام تامر حسني كان "تاج"، الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا.

وشارك في بطولته دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندي، هالة فاخر، وعدد كبير من النجوم، وكتب قصته وسيناريوه تامر بنفسه.