نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يشعل حماس الجمهور من جديد بحفل جامعي في السادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان الكبير مدحت صالح لإحياء حفل غنائي جديد في إحدى الجامعات بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار استمراره في التواصل مع جمهوره وتقديم أعماله المتميزة.

ويُتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا واسعًا من محبي الفنان الذين يتابعون مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالنجاحات.

حفل ناجح في دار الأوبرا المصرية

لم يكن حفل مدينة السادس من أكتوبر هو الأول لصالح خلال الفترة الأخيرة، إذ أحيا قبل أسابيع قليلة حفلًا مميزًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وقد امتلأت قاعة الأوبرا بعدد كبير من الجماهير، الذين توافدوا للاستمتاع بصوته الدافئ وأغانيه التي أصبحت جزءًا من ذاكرة الطرب المصري.

نجاح أغنية تتر مسلسل رمضان

ومن أبرز المحطات الفنية الحديثة في مسيرة مدحت صالح، تقديمه لتتر مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025.

وقد حظيت الأغنية بإعجاب كبير من الجمهور، وساهمت في تعزيز نجاح المسلسل لما تحمله من إحساس صادق وكلمات معبرة وأداء صوتي مؤثر.

طرح أغنية "بتغريني" فبراير الماضي

كما طرح صالح في فبراير الماضي أغنية جديدة بعنوان "بتغريني" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، إذ ظهر فيها بروح شبابية وصوت ناضج استطاع أن يجمع بين الإحساس والتجديد، ليؤكد أنه لا يزال قادرًا على مواكبة الأذواق المتغيرة في عالم الموسيقى.

أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

جدير بالذكر أن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي غنى مدحت صالح تتره، ضم نخبة من النجوم على رأسهم محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز وعلاء مرسي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز، وحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا عند عرضه.