مجانا حتى 4 مايو.. عرض "أبو الأحلام في دنيا الخيال" ضمن مسرح الطفل بشرم الشيخ

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أحمد جودة - القاهرة -

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء العرض المسرحي "أبو الأحلام في دنيا الخيال"، في إطار سلسلة عروض شرائح مسرح الطفل، ضمن برامج وزارة الثقافة

صناع العرض المسرحي "أبو الأحلام في دنيا الخيال"

وشهد مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، الاثنين، فعاليات العرض، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وحضور منيرة فتحي، مدير ثقافة جنوب سيناء، إلى جانب لجنة التحكيم برئاسة المهندس محمود جمال الدين، وعضوية كل من المخرج محمد متولي، المخرج ناصر عبد التواب، والمقررة بهية علي حسن.

وتقدم العروض للجمهور مجانا في التاسعة مساء حتى الرابع من مايو المقبل.

العرض من تأليف وأشعار عبده الزراع، ألحان وموسيقى أحمد العجمي، ديكور شادي قطامش، إضاءة أمجد لطفي، إخراج جمال مهران.

أحداث العرض المسرحي "أبو الأحلام في دنيا الخيال"

وتدور أحداثه في إطار تربوي تعليمي يوجه الأطفال نحو أهمية العمل والاجتهاد لتحقيق الأحلام، حيث يؤكد مخرجه أن الأحلام لا تتحقق بالتمني فقط، بل بالعلم والمذاكرة والمثابرة.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويعرض بالتعاون مع فرع ثقافة جنوب سيناء، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف.