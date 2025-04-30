نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. نيكول سابا تعود إلى المسرح بحفل غنائي مميز في شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الفنانة اللبنانية نيكول سابا تألقها اللافت على الساحة الفنية، بين الحفلات الغنائية وأدوارها التلفزيونية المميزة. في الوقت الذي تستعد فيه لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة شرم الشيخ، فاجأت جمهورها بإطلالات مميزة وتحضيرات لعمل فني جديد يحمل عنوان "دوشة"، بينما تستمر في حصد ردود الأفعال الإيجابية حول شخصيتها الجريئة في مسلسل "وتقابل حبيب".

حفل غنائي مرتقب في شرم الشيخ

من المقرر أن تحيي نيكول سابا حفلاً غنائياً في مدينة شرم الشيخ يوم 3 مايو المقبل، حيث ستقدم مجموعة من أشهر أغانيها التي يعشقها جمهورها. وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة من النشاطات الفنية التي تشهدها المدينة السياحية، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا نظرًا لجماهيرية نيكول الواسعة وأدائها الحيوي على المسرح.

عمل فني جديد بعنوان "دوشة"

في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت نيكول سابا عن قرب طرح عمل فني جديد تحت عنوان "دوشة"، دون أن تكشف عن تفاصيله كاملة. واكتفت بنشر صور عبر حسابها على إنستجرام معلقة: "احنا عاملين دوشة، استنونا في حاجة روشة"، مما أثار فضول متابعيها الذين بدأوا يتكهنون بنوعية العمل، سواء كان أغنية جديدة أم مشروع تمثيلي جديد.

شخصية "رقية العسكري" تشعل مواقع التواصل

وعلى صعيد التمثيل، استطاعت نيكول سابا أن تثير الجدل وتلفت الأنظار من خلال شخصية "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب"، التي لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قوة الشخصية وجرأتها في مواجهة شخصية "ليل الحسيني" التي تجسدها ياسمين عبد العزيز.

وقد تصدرت نيكول التريند لعدة أيام متتالية، وسط إشادة من الجمهور بأدائها وتمكنها من الدور.

إطلالة جديدة ورسائل معبرة

نشرت نيكول عبر حساباتها الرسمية جلسة تصوير حديثة على خلفية أغنية "الحب عيبنا" للنجم رامي صبري، والتي تزامن طرحها مع عرض الحلقات الأولى من المسلسل.

وعلقت نيكول على الصور قائلة: "المرأة القوية تحب بكل قلبها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يكسرها".

وقد اعتبر المتابعون هذا التعليق ترجمة حقيقية لروح شخصية "رقية" التي تعيش صراعًا بين الحب والكرامة، وتحرص على الحفاظ على زواجها رغم الصعوبات.

أبطال المسلسل وكواليسه

يشارك نيكول سابا في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبد الله، محمود ياسين، وإنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية التي تحظى باهتمام واسع خلال الفترة الحالية.