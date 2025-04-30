"دماء وانتصار في كواليس Sinners: مايكل بي جوردن وهايلي ستاينفيلد يحتفلان بتصدر الشباك"

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أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء من الحماس والفخر، احتفل النجمان مايكل بي جوردن وهايلي ستاينفيلد بتصدر فيلمهما الجديد Sinners شباك التذاكر الأميركي للأسبوع الثاني على التوالي، مؤكدين استمرار النجاح الجماهيري اللافت للعمل.

ونشر الثنائي صورة مشتركة عبر حسابيهما على إنستغرام يوم الثلاثاء 29 أبريل، ظهرا فيها مغطّيين بالدماء ضمن أحد مشاهد الكواليس، بينما يرفعان علامة النصر بابتسامة عريضة. وعلّقا على الصورة بعبارة:"أسبوعين في المركز الأول... شكرًا لأنكم جزء من هذه التجربة."

فيلم Sinners من إخراج رايان كوجلر، ويقدّم قصة مشوّقة تدور في ثلاثينيات القرن الماضي داخل ولاية ميسيسيبي، حيث يجسد جوردن دور شقيقين توأم – Smoke وStack – يحاولان فتح نادٍ ليلي، قبل أن يدخل مصاص دماء غامض على الخط ويحوّل حياتهما إلى فوضى غارقة في الدماء والموسيقى.

وسجل الفيلم انطلاقة قوية، محققًا 55.8 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، قبل أن يحافظ على الصدارة في الأسبوع الثاني بـ45.7 مليون دولار، متقدمًا على أفلام أخرى أبرزها The Accountant 2 من بطولة بن أفليك، بفارق تجاوز 20 مليون دولار.

من جهته، عبّر مايكل بي جوردن عن امتنانه الكبير عبر فيديو نشره على حسابه، قال فيه:"أنا عاجز عن التعبير... فخور وسعيد وممتن من قلبي لكل من حضر الفيلم أو دعمه بأي شكل."

وأضاف: "الفيلم وجبة كاملة، زي ما قال كوجلر، وأنا محظوظ إني جزء منها."

ويُعد Sinners أول أفلام كوجلر بعد Black Panther: Wakanda Forever عام 2022، ويشارك في بطولته إلى جانب جوردن وستاينفيلد نخبة من النجوم أبرزهم مايلز كاتون، جاك أوكونيل، ديلروي ليندو، وومي موساكا، وجايمي لوسون.