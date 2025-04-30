نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل تشعل صيف الإسكندرية وتنضم للجنة تحكيم مهرجان الأفلام القصيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خَطفت الفنانة شيري عادل الأنظار من أمام شواطئ الإسكندرية، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور ظهرت خلالها بإطلالة صيفية مبهجة، مستمتعة بأجواء البحر.

وجاء ظهور شيري في الإسكندرية تزامنًا مع إعلان مشاركتها رسميًا كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في نسخته الحادية عشرة، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الأسماء اللامعة في صناعة السينما، على رأسهم المخرج المصري الكبير يسري نصر الله رئيسًا للجنة، إلى جانب كاميل فارين من مهرجان كليرمونت فيران، وميلياوشا أيتوغانوفا من مهرجان كازان، ومانويل بينا من مهرجان بيو الدولي.

ويشهد المهرجان منافسة قوية في ثلاث فئات: الأفلام الروائية (20 فيلمًا)، وأفلام التحريك (11 فيلمًا)، والأفلام الوثائقية (7 أفلام)، وسط مشاركة واسعة من صناع السينما من مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي انطلق عام 2015، يعد منصة مهمة لعرض الأفلام المستقلة، وقد نجح على مدار 10 دورات متتالية، ليحصد اعترافًا دوليًا مؤخرًا بترشيح أفلامه الفائزة بجائزة "هيباتيا الذهبية" لجوائز الأوسكار بداية من هذه النسخة.

المهرجان تنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام بدعم من وزارة الثقافة، ومحافظة الإسكندرية، وعدد من الكيانات الراعية منها ريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، ديجيتايزد، أوسكار، نيو سينشري، وباشون للإنتاج الفني.