ريهام سعيد تُجري عملية جراحية وتغيب عن "صبايا الخير".. وحكم جديد يُنتظر في قضية "كروان مشاكل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد اعتذارها عن عدم الظهور في حلقة هذا الأسبوع من برنامجها "صبايا الخير"، بسبب مرورها بوعكة صحية استدعت تدخلًا جراحيًا.

وكتبت ريهام عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "أنا آسفة جدًا، مقدرتش أشتغل في البرنامج الأسبوع ده، أجريت عملية جراحية وتعبانة شوية".

وفي سياق آخر، لا تزال الأزمات تلاحق التيك توكر المعروفة باسم "كروان مشاكل"، حيث قررت محكمة مستأنف الاقتصادية حجز الحكم في الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 4 أشهر، في القضية التي اتهمت فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، على أن يُصدر الحكم في جلسة 30 أبريل.

وكانت ريهام قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة حدائق القبة ضد "كروان مشاكل"، متهمة إياها بالإساءة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أسفر عن ضبط الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

يُذكر أن "كروان مشاكل" تواجه عدة قضايا أخرى، من بينها حكم سابق بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية في قضية سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، إلى جانب حكم بالحبس في قضية أخرى تتعلق بالتحريض على الفسق ونشر محتوى خادش، شاركت فيه مع البلوجر "إنجي حمادة".