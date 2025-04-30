"غيرة النجوم تحت المجهر: وفاء الكيلاني تتصدر الترند بعد تصرف مفاجئ من تيم حسن"

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أحمد جودة - القاهرة - عادت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني لتتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول واسع لفيديو قديم جمعها بزوجها النجم السوري تيم حسن، خلال مشاركتهما في المنتدى العربي للإعلام بدبي. الفيديو الذي التقطته إحدى الكاميرات الخاصة، أظهر تيم وهو يمسك يد وفاء بشدة ويسحبها بعيدًا عن أحد المعجبين، في مشهد فسره البعض على أنه بدافع الغيرة.

رغم أن اللقطة تعود إلى العام الماضي، إلا أن إعادة تداولها جعلتها تتصدر التريند، في مشهد يعيد إلى الأذهان مواقف مشابهة رُصدت بين أزواج الوسط الفني، حيث تلتقط الكاميرات لحظات خاطفة تكشف جانبًا آخر من حياتهم الخاصة، بعيدًا عن أضواء السجادة الحمراء.

من بين هذه المشاهد، مقطع شهير للنجم محمد إمام وزوجته، حيث تدخلت الأخيرة بشكل لافت بينه وبين النجمة ياسمين صبري، في تصرف نُظر إليه حينها كعلامة غيرة زوجية واضحة.

كما أن بعض العلاقات الفنية لم تصمد أمام نار الغيرة، مثلما حدث مع الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، والنجمة رانيا يوسف التي انفصلت عن زوجها طارق عزب بسبب خلافات متكررة حول إطلالاتها، حسب تصريحاتها.

في المقابل، عبّر بعض النجوم عن غيرتهم بصراحة، دون أن تصل الأمور إلى الطلاق، مثل حسن الرداد الذي اعترف غير مرة بغيرته الشديدة على زوجته إيمي سمير غانم، بينما لم تظهر هذه الغيرة في فيديوهات أو لقطات علنية.

أما في الوسط الفني الخليجي، فيبدو الأمر أكثر هدوءًا، كما يظهر في علاقة الثنائي خالد صقر وإلهام علي، حيث اقتصرت مواقف الغيرة على مزاح متبادل في منشورات عبر السوشيال ميديا، دون أن تُرصد أي لقطات حادة أو مثيرة للجدل.

وبين المشهد وآخر، يبقى الجمهور متعطشًا لاكتشاف الجوانب الخفية في علاقات النجوم، خاصة حين تصبح الغيرة طرفًا ثالثًا في الحكاية.