خاتم في يد ياسمين عبد العزيز يشعل التكهنات ويصعد بها إلى تريند جوجل!

أحمد جودة - القاهرة - ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا بخاتم غامض وتتصدر تريند جوجل

تصدرت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث على "جوجل"، بعدما أثارت الجدل بين جمهورها بظهورها الأخير عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام"، حيث ظهرت وهي تحتفل بنجاح مسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب"، لكن المفاجأة كانت في ظهورها بخاتم لافت في يدها، ما فتح باب التكهنات حول ارتباط عاطفي جديد.

وخلال المقطع، ظهرت ياسمين بابتسامة عريضة وهي تقول: "النجاح حلو"، معبرة عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع دورها في العمل، إلا أن المتابعين لم يركزوا فقط على كلماتها، بل لفت انتباههم الخاتم الذي كانت ترتديه، معتبرين ظهوره ليس مصادفة.

رغم تساؤلات جمهورها عبر مواقع التواصل، التزمت الفنانة الصمت ولم توضح ما إذا كان الخاتم يحمل دلالة خاصة، ما زاد الغموض وأشعل موجة من التعليقات، بين من رجّح اقترابها من إعلان ارتباط رسمي، ومن اعتبر الأمر مجرد اختيار شخصي لا أكثر.

يُذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وقد شارك في بطولته إلى جانب ياسمين، كل من كريم فهمي، نيكول سابا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي. وتجسد ياسمين خلال الأحداث شخصية "ليل"، سيدة ثرية تصطدم بخيانة زوجها، لتبدأ بعدها رحلة مواجهة مليئة بالتحديات.